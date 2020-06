Iphofen vor 1 Stunde

Leicht verletzt und ein Schaden von 5000 Euro

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen auf der Kreisstraße 19 zwischen Iphofen und Birklingen, teilt die Polizei mit. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin überholte mit ihrem Pkw ein davor fahrendes Leichtkraftrad. Aus Unachtsamkeit stieß die Frau hierbei gegen das Krad. Der 16-jährige Kradfahrer wurde durch den Anstoß in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem BRK-Fahrzeug in die Klinik Kitzinger Land zur ärztlichen Behandlung verbracht. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.