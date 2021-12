Kitzingen vor 23 Minuten

Lehrerbläserquartett verbreitet vorweihnachtliche Stimmung

Vor einer Woche hatten sich vier Lehrkräfte des AKG spontan zum Ziel gesetzt, in dieser für alle so schwierigen und belastenden Zeit für die Schülerinnen und Schüler ein aufmunterndes "Signal" in Form eines Pausenkonzerts zu setzen. Die Idee dazu hatte Michael Mauer, Stellvertretender Schulleiter, und selbst begeisterter Blechbläser. So wurden schnell Noten organisiert und man traf sich Tage zuvor zu einer 45-minütigen Probe im Freien und bei entsprechendem Abstand, um den Schülerinnen und Schülern dieses Konzert darbieten zu können und dabei vorweihnachtliche Stimmung und Freude zu verbreiten. Die Schülerschaft nahm die Darbietung gerne an und spendete den vier Bläser*innen viel Applaus. Am letzten Schultag vor Weihnachten soll das Ganze dann nochmals stattfinden.