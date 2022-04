Kitzingen vor 59 Minuten

Leergut gestohlen

Auf Leergut hatten es Diebe am Dienstagabend in Kitzingen abgesehen. Um 19 Uhr entwendeten laut Polizeibericht bislang unbekannte Täter in der Würzburger Straße in einem frei zugänglichen Innenhof einer Firma circa 30 Leergutkisten mit Glasflaschen, welche zur Abholung für den Getränkelieferanten bereitgestellt worden waren. Der Schaden beläuft sich auf rund 75 Euro.