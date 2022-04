Volkach vor 36 Minuten

Lebensraum Totholzgarten

Viel Holz wartet auf die Bewohner des Totholzgartens des Bund Naturschutz Volkach an den Rittergütern. Holz in allen Variationen in der Stärke zwischen einem Zentimeter und einem Meter wurde von der Zimmerei Eichelbrönner in sechs Fuhren angeliefert. Nun können die Bewohner einziehen. Für Fledermäuse, Eidechsen, Insekten, Pilze usw. bietet sich ein neuer Lebensraum am Stadtrand von Volkach in weitgehend extensiv oder gar nicht bewirtschafteter Umgebung. Jetzt heißt es warten und beobachten, was sich in den neuen Habitaten von selbst ansiedelt. Es fehlen noch Hecken, Obstbäume, offene Sandflächen und Natursteinriegel. Genug Arbeit für die nächste Zeit. Wir freuen uns auf interessante Naturbeobachtungen. Vielen Dank für die Anlieferung durch den Bauhof Volkach und die Zimmerei Eichelbrönner, die sich sogar ein Spezialfahrzeug ausgeliehen und kostenlos angeliefert hat.