Marktbreit vor 34 Minuten

Lebendige Bilder in Marktbreit

Um "deprimierenden Leerständen und schmucklosen Schaufenstern" entgegen zu wirken und zu zeigen, wie wichtig und bereichernd persönliches Engagement für eine Belebung der Altstadt seien, zeigt Familie Beutler in ihren Räumen in der Schustergasse 19 in Marktbreit seit mehreren Monaten farbenfrohe und lebendige Bilder der Künstlerin Susanne Braterschofsky. Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Juni, jeweils von 15 bis 18 Uhr ist die Künstlerin laut Pressemitteilung vor Ort und gibt Kunstliebhabern Einblicke in ihre Bilderwelt.