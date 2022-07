Die Vorsitzende des Landschaftspflegeverbands, Landrätin Tamara Bischof, freut sich: "Der vorliegende Bericht zeigt, wie reich unser Erbe ist. Er zeigt auf, wie wir gut mit diesem Erbe umgehen können, um den Reichtum an Sorten und Sinneseindrücken auch für nachfolgende Generationen zu erhalten und zu mehren."

Bei folgendem Text handelt es sich um eine Pressemitteilung des Landratsamts Kitzingen: Seit 2018 bearbeiteten der Landschaftspflegeverband Kitzingen und die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege das Leader-Projekt "Fränkische Obstlandschaften". Es wurde erhoben, wo und wie Obstbäume im ganzen Landkreis in der Landschaft vorkommen.

In einem eigenen Projekt, gefördert über den Naturschutzfond Bayern, wurden die Bäume und Sorten in 16 Schwerpunktgebieten verteilt über den Landkreis bestimmt und kartiert. Bis Ende 2019 fanden Workshops und Gesprächsrunden mit Baumbesitzern und Kümmerern statt. Jetzt sind die Ergebnisse und vor allem Handlungsempfehlungen in einer Broschüre zusammengefasst.

Wer nutzt welche Bäume wie

Ausgangspunkt für die genauere Betrachtung des Themas war, dass Obstbäume und Obstbau viele Menschen von der bedeutenden Obstkultur und vielfältigen Sorten im Landkreis erzählten, aber wenig Konkretes bekannt war. Es war nicht klar, wo welche Bäume vorhanden sind, wie und ob sie genutzt und gepflegt werden.

Der Landschaftspflegeverband Kitzingen ist Mitglied in der Main-Streuobst-Bienen eG, die ihren Sitz im Landkreis Würzburg hat. Doch die Besitzer- und Baum-Strukturen im Kitzinger Land passten nicht recht zu den Anforderungen der Genossenschaft.

Aufgrund der Förderung im EU-Programm Leader zur Entwicklung ländlicher Räume sollte die Obstkultur beispielhaft untersucht werden, so dass auch andere Regionen Erkenntnisse ableiten können. Der Landkreis Kitzingen ist ein trocken-heißes Gebiet zwischen Main und Steigerwald, er umfasst acht naturräumliche Einheiten und Untereinheiten, ist also sehr vielfältig strukturiert, auf kleinem Raum.

Hinzu kommen die Auswirkungen der zersplitterten Herrschaftsverhältnisse auf die Landeskultur – bis in die frühe Neuzeit. Aus diesen Rahmenbedingungen kann erklärt werden, wo die Obstkultur heute steht.

Die Broschüre kann online unter www.kitzingen.de/Obstland heruntergeladen werden, oder als gedruckte Fassung über landschaftspflegeverband@kitzingen.de bestellt werden.