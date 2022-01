Seit insgesamt 20 Jahren profitiert das Kitzinger Land inzwischen von der EU-Förderung über das Programm Leader. Jetzt soll für die Förder-Strategie in der Region ein Konzept erarbeitet werden.

Im Jahr 2001 hatte sich der Landkreis erstmals auf den Weg gemacht, um die regionale Entwicklung mit vielen Akteuren gemeinsam voranzubringen und dabei auch von den Zuschüssen für den ländlichen Raum zu profitieren. Nun geht es laut Pressemitteilung des Landratsamtes in die vierte Förderphase für das Kitzinger Land: Leader 2023 bis 2027.

Strategie muss bis Mitte Juli stehen

Ende 2021 hat das Landwirtschaftsministerium erste Unterlagen rund um die Bewerbung für die Förderung veröffentlicht. Die für Leader zuständige Lokalen Aktionsgruppe – angesiedelt beim Landratsamt Kitzingen – muss bis Mitte Juli 2022 eine Strategie für die weitere Entwicklung der Region erarbeiten – quasi das Bewerbungsdokument des Kitzinger Landes. Dieses Konzept wird nicht vom Regionalmanagement allein am Schreibtisch erstellt, sondern soll von vielen Akteuren aus der Region mitgetragen werden.

Am Montag, 3. Februar, um 18.30 Uhr findet daher eine erste größere Veranstaltung dazu statt, zu welcher Interessierte eingeladen sind. Im Rahmen der Online-Regionalkonferenz wird es unter anderem um die Frage gehen, was in den Jahren 2023 bis 2027 mit Hilfe der Leader-Förderung im Kitzinger Land erreicht werden könnte.

Weiterentwicklung des ländlichen Raums

Ziel des Leader-Programms ist die gemeinsame Weiterentwicklung des ländlichen Raums durch die verschiedenen Akteursgruppen einer Region. Die Lokale Aktionsgruppe Z.I.E.L. Kitzingen ist die Trägerstruktur, um von der europäischen Förderung des Leader-Programms zu profitieren. In der aktuellen Förderphase 2014 bis 2022 konnten bereits etliche Projekte finanziell profitieren: beispielsweise die Verdichtung der sehr beliebten Rundwanderwege „TraumRunden“, das Projekt „Kitzingen fliegt“ des Luftsportclubs Kitzingen, das Waldpädagogische Areal in Iphofen oder das Kulturzentrum Deutsche Fastnachtakademie in Kitzingen. Bislang konnten in der aktuellen Förderphase so rund 2,6 Millionen Euro dieser europäischen Fördermittel für die Region eingeworben werden.

Bei Fragen rund um die Leader-Förderung steht die LAG-Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. Lokale Aktionsgruppe Z.I.E.L. Kitzingen e.V. c/o Landratsamt Kitzingen, Maja Schmidt, Tel.: (09321) 9281102, E-Mail: lag-ziel@kitzingen.de