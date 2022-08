Kitzingens größter Stadtteil, die Siedlung, hat seit Sonntag mit Lea Schäfer eine neue Siedlerkönigin. Die 19-Jährige trat die Nachfolge von Fabienne Lampert an, die sich unter vielen Tränen verabschiedete. Dabei feierte Oberbürgermeister Stefan Güntner seine Premiere: Der gebürtige Siedler durfte sich erstmals als OB im Umzug mit Lea Schäfer im Cabrio chauffieren lassen.

Schäfer ist Kinderpflegerin in der Kitzinger BRK-Kinderkrippe und für sie erfüllte sich ein Traum. Denn wie sie verriet, hat sie schon von Kindesbeinen an davon geträumt, einmal Siedlerkönigin zu werden. Sie trifft sich in ihrer Freizeit gerne mit Freunden, geht ins Fitnesscenter und versprach, die Siedlung und die Stadt Kitzingen gerne zu repräsentieren. Hofrat Walter Vierrether hatte sie schon als Siedlerkönigin in Lauerstellung für erste Hofstaats-Termine eingeladen und er würdigte Fabienne Lamperts Einsatz in ihrer Amtszeit, die sich wegen der Corona-Pandemie auf drei Jahre hingezogen hatte.

Erinnerungen an eine dreijährige Amtszeit

"Der Krönungstag im Jahr 2019 ist bis heute unvergesslich für mich", sagte Fabienne Lampert und erinnerte sich an drei spannende Jahre. Wie sie verriet, hatte das Haaremachen für sie die meiste Zeit in Anspruch genommen. Sie gab einen Einblick in viele Erlebnisse und Termine ihrer Amtszeit und Bekanntschaften mit Prominenten.

Michael Neubert, Vorsitzender der Burschenschaft Siedlerknörz, stellte erfreut fest, "dass wir endlich wieder eine normale Kerm mit Umzug und Krönung feiern können". Neubert dankte den vielen Schaulustigen und Spendern. Stefan Güntner lobte den Zusammenhalt in der Burschenschaft und der Siedlung; so könne die Tradition der Kerm bewahrt werden.

Den Startschuss zum Umzug hatte Andreas Schütz mit dem Prolog gegeben und die Ausgräber in Stellung gebracht. Schütz stimmte das Lied der Siedler-Knüppel an und lauthals sangen die Burschenschaftler: "Wir ham die Muskeln und die Bauern ham den Speck." Ein farbenfroher Umzug mit Wagen folgte. "Das hier ist mein Tiny-Haus", flachste die Vorsitzender der Siedlervereinigung, Andrea Schmitt, die zum Kerm-Feiertag in ihrem roten Dirndl den Schaulustigen zuwinkte.

Königin und Oberbürgermeister im Cabrio

Derweil machte der ehemalige Oberbürgermeister Siegfried Müller keinen Schritt, denn der Ruheständler genoss den Umzug permanent in einem Liegestuhl neben einem Swimmingpool. Ein paar schneidige Jungs präsentierten auf einem Kutschenanhänger den ersten fahrenden Biergarten Kitzingens und die Mainstockheimer Burschenschaft feierte beim Gastauftritt.