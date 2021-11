Vor kurzem war es endlich soweit: 16 Obstbäume samt Baumpfählen und sonstigem Pflanzmaterial lagen zur Pflanzung bereit. Das Grundstück in der Gemarkung Sulzfeld wurde dem LBV vom Sulzfelder Weingut Zehnthof unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bäume sowie das gesamte Pflanzmaterial wurden aus dem Kompensationstopf des NABU (Naturschutzbund Deutschland) finanziert. Herzlichen Dank hierfür.

LBV-Jugendleiterin Martina Sagstetter konnte aus ihren beiden NAJU-Gruppen "Vogelfreunde" und "Rehkitze" elf Kinder samt ihren Eltern dazu animieren, gemeinsam eine neue Streuobstwiese anzulegen.

Nach kurzer Begrüßung durch Martin Günzel und Martina Sagstetter, den Organisatoren der Pflanzmaßnahme seitens des LBV Kitzingen, gingen die Kids sogleich an die Arbeit: Unter fachkundiger Beratung auch durch Klaus Sanzenbacher, dem Vorsitzenden der LBV-Kreisgruppe Kitzingen, vergrößerten sie mit ihren Vätern und Müttern zunächst voller Elan die vom Sulzfelder Bauhof dankenswerterweise bereits vorbereiteten Pflanzlöcher, beschnitten sodann mit Begeisterung die Wurzeln der Bäume, setzten die Bäume in die Pflanzlöcher und verfüllten diese mit dem Aushub, der mittels Blumenerde noch verbessert werden konnte.

Die harte Arbeit des Einrammens der Pflanzpfähle überließen die Kinder dann zwar gerne ihren Vätern, aber beim abschließenden Wässern der frisch gepflanzten Bäume waren die Kinder wieder alle mit Feuereifer dabei, Stefan Günzel zu unterstützen, der das dafür nötige Wasser mit seinem Unimog an die Fläche gebracht hatte.

Neben Zwetschgen-, Birn-, Apfel- und Kirschbäumen fanden hier auch Maulbeeren, Mehlbeeren und ein Speierling ein neues Zuhause.

Um den LBV-Nachwuchs bei Kräften und guter Laune zu halten, versorgte Birgit Günzel die ganze Mannschaft anschließend mit einer leckeren Brotzeit.

Bei guter Pflege durch die LBV-Kreisgruppe kann in Sulzfeld in einigen Jahren sicherlich eine reiche Obsternte eingefahren werden und nach dem Pflanzfest ein tolles Erntefest veranstaltet werden. Vielen Dank an alle beteiligten NAJU-Kinder mit ihren Eltern für die sinnvolle sportliche Betätigung in freier Natur sagen alle Vögel, Igel, Hasen und anderen Tiere, die diese Streuobstwiese künftig bewohnen werden.

Von: Klaus Sanzenbacher (Vorsitzender, Landesbund für Vogelschutz e.V. Kreisgruppe Kitzingen)