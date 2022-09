Dettelbach vor 33 Minuten

Lauschiger Kinoabend in Dettelbach

An einem der letzten schönen Sommerabende wurde die Mainlände in Dettelbach zum Open Air Kino. Zusammen mit der N-Energie und den Stadtwerken Dettelbach wurde für rund 400 Besucher ein Open Air Kinoabend vom KUK organisiert. Die Dettelbacher konnten sich "ihren" Film selbst aussuchen und wählten die französische Komödie "Monsieur Claude und sein großes Fest". Es ging um den 40. Hochzeitstag der Eltern, für den die vier Töchter eine große Überraschungsparty beschlossen. Zu dieser Gelegenheit luden sie die Eltern ihrer Ehemänner für einige Tage ein. So müssen Claude und Marie die Eltern von Rachid, David, Chao und Charles unter ihrem Dach begrüßen, wodurch die Party sich schnell turbulent entwickelte. Lachen war vorprogrammiert und so schallte oftmals ein herzhaftes Gelächter über den Platz und den Main.