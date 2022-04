Nach der mit über 50 Teilnehmern erfolgreichen dritten Auflage des "Projekt 6,9" im vergangenen Herbst geht der Laufkurs am 3. Mai nun in die nächste Runde. Bei folgendem Text handelt es sich um eine Pressemitteilung der Klinik Kitzinger Land: Der Kurs richtet sich explizit an Lauf-Anfänger und Wiedereinsteiger und wird von Philipp Zabel, erfahrenem Läufer und Arzt der Klinik Kitzinger Land, als Lauftrainer betreut. "Niemand muss Angst vor Überforderung haben, denn jeder wird auf seinem Leistungsniveau abgeholt und Schritt für Schritt ohne Leistungsdruck an das Laufen herangeführt. Das wichtigste Ziel ist es, den Teilnehmern Freude am Laufen zu vermitteln, denn wer Spaß hat, bleibt am Ende auch dabei", so Philipp Zabel.

Das Projekt 6,9 ist eine Veranstaltung der Klinik Kitzinger Land, die sich nicht nur die Behandlung von Erkrankungen, sondern auch die Krankheitsprävention auf die Fahnen geschrieben hat. Gerade Bewegung spielt hier eine entscheidende Rolle, beispielsweise zur Vorbeugung von Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus.

Der Kurs findet vom 3. Mai bis zum 28. Juni immer dienstags um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz am Bleichwasen an der Alten Mainbrücke in Kitzingen. Die Teilnahmegebühr für den gesamten Kurs beträgt 20 Euro, wobei der gesamte Erlös dem Förderverein der Klinik Kitzinger Land zugutekommt. Für jeden Teilnehmer gibt es am Ende des Kurses ein Funktionsshirt als Geschenk.

Krankenhauslauf erst wieder 2023

Der Kitzinger Krankenhauslauf hingegen muss dieses Jahr nach den coronabedingten Absagen in den letzten beiden Jahren erneut ausfallen. Auf Grund von aufwändigen Abteilungsumzügen im Rahmen der Kliniksanierung stehen dieses Jahr die erforderlichen personellen und räumlichen Ressourcen für den Lauf nicht zur Verfügung. Damit wird der nächste Krankenhauslauf am 7. Juli 2023 stattfinden.

Anmeldungen für den Laufkurs per E-Mail an laufgruppe@k-kl.de und weitere Infos unter www.krankenhauslauf.de