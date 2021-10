Volkach vor 36 Minuten

Laufen für neue Klassenzimmer

Frau Barbara Becker (MdL) stattete der Mädchenrealschule Volkach einen Besuch ab, um sich über die Ergebnisse des Franziskuslaufes zu informieren, der unter ihrer Schirmherrschaft stattfand. Bei der Gelegenheit übergab sie als kleines Dankeschön Kinogutscheine an die Mädchen, die die meisten Kilometer zurückgelegt hatten. Mit 18 Kilometern waren Lilith Bauer und Antonia Sendner die Besten, gefolgt von Hanna Weidner, Sophie Glaser, Leonie Mühlfried und Jana Schulze mit jeweils 16 Kilometern. Allen Schülerinnen zusammen ist es gelungen, insgesamt 2 662 Kilometer auf dem Volkacher Trimm-Dich-Pfad zurückzulegen. Obwohl das Wetter an diesem Tag nicht immer mitspielte, konnte so die beachtliche Summe von 14 044,90 Euro erlaufen werden. Mit diesem Betrag kann ein Teil der anfallenden Kosten für die Anschaffung neuer Möbel für die Klassenzimmer gedeckt werden. Dank einer großzügigen Spende des Freundeskreises e.V. wurden bereits neue Vorhänge und Regale bestellt.