Laufen für den guten Zweck heißt es am Freitag, 15. Juli, wieder beim 38. Schwanberglauf auf der 10,4 Kilometer langen Strecke über Feld-, Wald- und Wiesenwege. Diese führt von Rödelsee durch die Weinberge nach Castell, wo auf die Läufer ein Finisherschoppen warten wird.

Der Startschuss fällt um 18.30 Uhr am Rödelseer Tor, teilt das Schwanberglaufteam der Turngemeinde Kitzingen mit. Der Erlös des Laufes kommt unter anderem dem Förderverein der Klinik Kitzinger Land zugute.

Zur Vorbereitung auf den Schwanberglauf bietet das SBL-Team am Sonntag, 12. Juni, 9 Uhr, und am Donnerstag, 30. Juni, 18 Uhr, zwei Trainingsläufe an. Hierbei handelt es sich um nicht organisierte Läufe, wo jeder für sich, seine Verpflegung und den Rücktransport von Castell selbst verantwortlich ist, heißt es abschließend.

Anmeldung zum Schwanberglauf möglich unter info@schwanberglauf.de