Kitzingen vor 18 Minuten

Laterne beschädigt und geflüchtet

Am Mittwoch zwischen 10 und 21.15 Uhr ereignete sich am Ortsausgang auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Repperndorf eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte eine dort befindliche Laterne und riss diese aus der Verankerung, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Dem Spurenbild zufolge dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein landwirtschaftliches Gefährt handeln. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.