Biebelried vor 1 Stunde

Lastzug übersehen: Drei Verletzte

Am Mittwochnachmittag ereignete sich an der Einmündung zur Bundesstraße 8/Kreisstraße 22 bei Biebelried ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Fahrzeugführer bog mit seinem Pkw nach rechts in die Bundesstraße 8 ein. Hierbei übersah der Mann einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Lkw, heißt es im Polizeibericht. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Lkw. Hierbei erlitten drei Personen im Pkw jeweils leichte Verletzungen. Zwei davon kamen anschließend mit dem Krankenwagen zur ärztlichen Behandlung in die Uni-Klinik Würzburg. Es entstand ein Schaden von etwa 17 500 Euro. An der Unfallstelle waren außerdem 20 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Kitzingen und Biebelried eingesetzt.