Geesdorf vor 55 Minuten

Lasterfahrer flüchtet nach Unfall in Geesdorf

Weil er einem entgegenkommenden Laster ausweichen musste, prallte am Freitag um 14.30 Uhr ein 58-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw in die Leitplanke. Zur Unfallzeit befuhr der 58-Jährige laut Polizeibericht die Staatsstraße von Gräfenneuses in Richtung Geesdorf, als ihm auf seiner Fahrspur ein Laster entgegen kam. Dieser hatte einen vor ihm fahrenden Rollerfahrer überholt und war somit auf die Gegenspur geraten. Um nicht frontal mit dem Laster zu kollidieren, wich der 58-Jährige nach rechts aus und prallte dort in die Leitplanke. Sowohl der Laster als auch der Rollerfahrer fuhren weiter in Richtung Gräfenneuses, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Auto entstand ein Schaden von rund 3500 Euro.