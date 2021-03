Auf der Kirchschönbacher Straße vor der Ortseinfahrt in Prichsenstadt kippte am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr ein Laster in den Straßengraben und rutsche eine kleine Böschung hinunter in einen Bachlauf. Das Führerhaus blieb schließlich mit der rechten Seite im Wasser liegen. Geladen hatte der Laster 27 Tonnen Schotter, die sich im und am Altbach verteilten. Der Fahrer wurde dabei laut Angaben der Kitzinger Polizei leicht verletzt. Die verstreute Ladung musste zum einen von einem Bagger geborgen werden. Zum anderen Zur Bergung wurde ein Spezialkran angefordert, um den Lkw zu bergen. Die Kirchschönbacher Straße war deshalb über Stunden gesperrt.