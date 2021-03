Buchbrunn vor 53 Minuten

Langjährige engagierte Mitarbeit

Für 25 Jahre Mitarbeit im „Haus für Kinder“ in Buchbrunn wurde die Kinderpflegerin Sabine Rückel geehrt. Sogar 35 Jahre ist Ursula Köhler schon als Kinderpflegerin in dieser Einrichtung beschäftigt. Die Kindergartenleiterin Karin Mainberger und Pfarrerin Doris Bromberger würdigten in einer kleinen Feier mit dem Team des Kindergartens die langjährige engagierte Mitarbeit der beiden, die aus Buchbrunn stammen und schon selbst als Kinder im Kindergarten waren. Auf dem Foto zu sehen sind (von links): Sabine Rückel, Karin Mainberger, Ursula Köhler und Doris Bromberger.