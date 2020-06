Landwirt plant Solarpark in Nenzenheim

Der Nenzenheimer Landwirt Karl Kilian plant im Umgriff seines Aussiedlerhofes eine vier Hektar große Photovoltaik-Anlage auf freier Fläche – und so sehr der Iphöfer Bauausschuss das Projekt aus ökologischer Sicht auch begrüßt, so stark wiegen die Bedenken aus landschaftsplanerischer Sicht. Diese gewichtigen Pfunde gilt es nun miteinander auszubalancieren: den Wunsch des Landwirts, seinen Betrieb zukunftsfähig zu machen, gegen das Bestreben der Stadt, das harmonische Bild einer gewachsenen Kulturlandschaft zu erhalten. Das Urteil des Bauausschusses am Montagabend: Die Sache soll, da sie von so grundsätzlicher Bedeutung ist, vom gesamten Stadtrat diskutiert werden.

Iphofen als "benachteiligtes Gebiet"

Großflächige Photovoltaik-Anlagen in freier Natur gibt es in Bayern bisher vorwiegend entlang von Autobahnen und Bahnstrecken. Doch das könnte sich schon bald ändern. Das bayerische Wirtschaftsministerium prüft derzeit, das Kontingent solcher Anlagen in „landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten“ des Freistaats von 70 auf 200 zu erhöhen. Wie Bürgermeister Dieter Lenzer mitteilte, gilt auch der Bereich um Iphofen als benachteiligt in diesem Sinne. Lenzer war das Dilemma am Montag deutlich anzumerken: Er zeigte Verständnis für die Pläne des Landwirts, der mit seiner Tochter in die Sitzung gekommen war, gab aber zu bedenken: „Wir schaffen einen Präzedenzfall, wenn wir eine Photovoltaik-Anlage auf freier Fläche zulassen.“ Eine ähnliche Anfrage hatte die Stadt laut Lenzer vor zwei Jahren abgelehnt.

Auch diesmal gab es Gründe, das Projekt nicht weiter zu verfolgen. Stadträtin Peggy Knauer verwies auf „wertvolle Ackerflächen“, die der Anlage zum Opfer fielen. Wenn daraus ein Trend wachse, müsse man Getreide irgendwann aus der Ukraine importieren. Otto Kolesch zielte – bei aller Begeisterung für Solarstrom – auf das „fränkische Landschaftsbild“ ab, dessen Erhalt man verpflichtet sei. Er warnte vor den Folgeanträgen, die das Projekt nach sich ziehe. Angesichts der Dimension forderte er, den Fall vor den Stadtrat zu bringen oder sogar eine Bürgerbeteiligung anzustreben. „Photovoltaik-Anlagen rücken immer mehr an die Ortskerne heran“, so Kolesch. „Ich halte das für sehr bedenklich.“

Nahrungsmittel "zu wenig wert"

Der Druck auf die knappe Ressource Fläche werde weiter wachsen, so Kolesch. Das grundsätzliche Problem dabei benannte Gerhard Heubach, Bio-Landwirt und Stadtrat aus Mönchsondheim: „Es ist derzeit attraktiver, auf Feldern Strom zu erzeugen, weil Nahrungsmittel zu wenig wert sind.“ Die Stadt müsse sich im Zuge der Energiewende gut überlegen, ob sie es sich leisten kann, Phtovoltaik-Anlagen auf Dächern in den Ortskernen weiterhin zu verweigern und gleichzeitig Anlagen, wie die von Kilian geplante, abzulehnen. „Einen Tod müssen wir sterben“, sagte Heubach. Jürgen Kößler sprach mit Blick auf die dezentrale Energieversorgung auf dem Land von einem „Schritt in die richtige Richtung“.

Kilian nutzte in der Sitzung die Gelegenheit, sein Vorhaben unter dem Titel „Solarpark Gründlein“ kurz vorzustellen. Das vier Hektar große Areal mache nicht einmal ein Prozent der von ihm kultivierten Fläche aus. Andererseits trage das Projekt dafür Sorge, dass die nachfolgende Generation 99 Prozent der restlichen Fläche bewirtschaften könne. Bei einer Biogasanlage sei der Flächenverlust „deutlich höher“. Im Übrigen habe er sich um eine Planung bemüht, die in die Landschaft passe.

Die Stadt vor einer "Lawine" schützen

Das bestätigten die Nenzenheimer Stadträte Alexander Hansch und Udo Schumann, die grundsätzlich Zustimmung signalisierten. Zum Erhalt der fränkischen Kulturlandschaft brauche man die Landwirtschaft, so Schumann. Hansch begrüßte das Konzept Kilians und erklärte, die Anlage sei vom Dorf aus kaum zu sehen. Allerdings – und das war der Punkt, den mehrere Räte anmahnten – müsse die Zustimmung zu dem Vorhaben so formuliert sein, dass damit nicht eine Lawine an Anträgen losgetreten werde, die nicht mehr zu stoppen sei. Der Bürgermeister will nun den Fraktionen Gelegenheit geben, über die Sache zu beraten, und das Projekt anschließend vor den Stadtrat bringen.