Landschaften stehen im Vordergrund

"Gemischter Satz" lautet der Titel der Kunstausstellung mit Bildern der Malerin Lena Olenhusen, zu der die Kulturgemeinde Castell vom 11. bis 19. September in den Rathaussaal einlädt. Lena Olenhusen, geboren 1986 in Göttingen, studierte Freie Malerei und Grafik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Seit 2015 lebt und arbeitet sie in Berlin. Im Vordergrund ihrer künstlerischen Arbeit steht die Darstellung von Landschaften, heißt es in der Ankündigung. Die Vernissage ist am Freitag, 10. September, um 19 Uhr; geöffnet ist die Ausstellung an den Wochenenden 11. und 12. September sowie 18. und 19. September, jeweils von 14 bis 18 Uhr.