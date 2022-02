Kitzingen vor 44 Minuten

Landratsamt und Entsorgungsanlagen: Öffnungszeiten an Fasching

Am Dienstag, 1. März, schließen das Kitzinger Landratsamt, der Wertstoffhof im Technologiepark conneKT und das Kompostwerk Klosterforst bereits um 12 Uhr. An den übrigen närrischen Tagen bleibt es bei den üblichen Öffnungszeiten. Dies teilt das Landratsamt mit.Die Müllabfuhr kommt im Landkreis Kitzingen über Fasching an den gewohnten Tagen und leert die Abfallbehälter.