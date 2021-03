Vier regionalen Initiativen aus Schwaben und Unterfranken haben im Bayerischen Wirtschaftsministerium die ersten Förderbescheide auf Grundlage der zum Jahreswechsel in Kraft getretenen neuen Förderrichtlinie Landesentwicklung (FöRLa) erhalten. Ministerialdirektorin Ulrike Wolf überreichte laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Kitzingen die Bescheide an Landräte und Vertreter der Initiativen.

Bayernweit fördert das Wirtschaftsministerium über 60 regionale Initiativen. Empfänger der ersten Förderbescheide sind das Regionalmanagement des Landkreises Kitzingen, das Konversionsmanagement im Landkreis Schweinfurt, das Konversionsmanagement der Allgäu GmbH und das Regionalmanagement der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH.

Das Regionalmanagement des Landkreises Kitzingen erhält im Rahmen der einjährigen Projektförderung Fördermittel von 100 000 Euro bei einem Fördersatz von 80 Prozent. Damit wird eine umfassende Strategie rund um die Themen der demographischen Entwicklung erarbeitet. Zwei weitere Projekte widmen sich der regionalen Kunst- und Kulturszene, um insbesondere den pandemiebedingten Herausforderungen im Kulturbereich zu begegnen.

„Ich freue mich sehr, dass wir den neuen Förderbescheid erhalten und damit auch in der nächsten Förderphase engagierte Projekte in unserem Landkreis umsetzen können. Meine Regionalmanagerinnen haben viel vor und werden sich mit viel Engagement dem Bereich der demographischen Entwicklung widmen. Besonders glücklich bin ich zudem über unsere zwei Projektmaßnahmen im Bereich der regionalen Identität. Hier wollen wir direkt die Künstler im Kitzinger Land, die in Coronazeiten viel mitmachen, in den Mittelpunkt unserer Bemühungen rücken“, so Landrätin Tamara Bischof.