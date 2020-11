Im Nachbarlandkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim steht die Corona-Ampel wegen der sprunghaften Zunahme an Neuinfektionen seit 30. Oktober auf Stufe rot. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz lag laut LGL (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) am Mittwoch bei 92,1. Am Mittwoch verzeichnete der Nachbarlandkreis 504 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle seit Anbeginn der Pandemie, darunter waren 133 aktive Corona-Fälle. Diese Zahlen – dies gilt es immer zu beachten – ändern sich rasch.

Diese Redaktion hat auf Nachfrage die Zahlen der bisherigen Fälle auf Gemeindeebene zum Stand 2. November erhalten. An diesem Tag waren es noch 26 weniger, nämlich 334 bestätigte Fälle. Während der Landkreis Kitzingen wie fast alle anderen Nachbarlandkreise die Zahlen der aktuell Infizierten mitteilt, sieht der Landkreis Neustadt-Bad Windsheim bislang davon ab. Mehrere Anfragen dieser Redaktion blieben bislang unbeantwortet. Wie berichtet, war auch erst eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs notwendig, damit Landrat Helmut Weiß überhaupt Zahlen auf Gemeindeebene nennt.

Andere Landkreise bieten tagesaktuelle Corona-Zahlen

Der Landkreis Fürth bietet beispielsweise allen Interessierten tagesaktuelle Zahlen in Diagrammen aufbereitet auf seiner Internetseite. Ebenso gibt es die Zahlen der aktuell Infizierten, aufgeschlüsselt nach Gemeinden, in den Landkreisen Ansbach und Bamberg auf deren Homepage.

Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim verzeichnet Bad Windsheim mit 71 Corona-Fällen die höchste Zahl. Seit 20. Oktober, der letzten Veröffentlichung der Gemeindezahlen, bedeutet dies einen Anstieg von 16 Fällen. Die Kreisstadt Neustadt/Aisch hat bislang zum Stand 2. November 45 Fälle (plus 14). Markt Erlbach hat 35 Fälle seit Anbeginn (plus 13).

In den Nachbargemeinden zu den Landkreisen Kitzingen und Würzburg ist bei der Stadt Uffenheim ein Anstieg von drei Fällen auf nunmehr 23 zu verzeichnen, in Scheinfeld von vier auf 20. Gleichgeblieben sind die Zahlen in Weigenheim (2), Simmershofen (2), Oberscheinfeld (2), Oberickelsheim (1), Markt Bibart (2), Ippesheim (2) und Burghaslach (6). Null Fälle gibt es weiterhin in Gollhofen, Hemmersheim und Markt Nordheim. In Baudenbach, das am 20. Oktober noch null Fälle hatte, gibt es mittlerweile drei.

Bezug zur Masseninfektion in Dornheim

Vom Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis ist auch die Realschule und das Internat der Mathilde-Zimmer-Stiftung in Scheinfeld betroffen. Hier waren vier Klassen von positiven Corona-Testungen, die aufgrund der Wohnorte jedoch nicht den Fallzahlen des Landkreises zugerechnet werden, betroffen. Aufgrund des Bezuges zum Kreisgebiet hat hier das Gesundheitsamt in Neustadt unmittelbar die Nachverfolgung der Kontaktpersonen vorgenommen. Dies soll, wie diese Redaktion erfuhr, auch mit dem Infektionsgeschehen in Dornheim zusammenhängen.

Seit Inbetriebnahme des Testzentrums am Gesundheitsamt in Neustadt konnten dort mit Hilfe der tatkräftigen Unterstützung des örtlichen Arbeiter-Samariter-Bundes und des örtlichen Roten Kreuzes bislang insgesamt 1521 Personen getestet werden.