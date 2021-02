Zu Wochenbeginn ist die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen im Landkreis Kitzingen auf 70 gestiegen. Das Landratsamt hat am Montag zwei weitere Todesfälle gemeldet, einen 87 Jahre alten Mann, der im Seniorenheim St. Elisabeth der Caritas lebte sowie einen 63-Jährigen mit schweren Vorerkrankungen, der in der Geomed-Klinik in Gerolzhofen gestorben ist.

Am Montag (Stand: 13 Uhr) waren der Kreisbehörde insgesamt 129 aktive Corona-Fälle im Landkreis Kitzingen bekannt. "Dies ist die Gesamtzahl derer, die aktuell in Quarantäne sind", heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Sieben-Tage-Inzidenz würden allerdings nur die Fälle der vergangenen abgeschlossenen sieben Tage herangezogen. Dies seien vom 8. bis 14. Februar gerechnet 75 Fälle. Aus dieser Zahl errechnet sich die Inzidenz. Die Fallzahlen der vergangenen sieben Tage veröffentlicht das Landratsamt künftig auch im Internet unter www.kitzingen.de .

Deutlicher Abwärtstrend bei den Neuinfektionen

Im Detail verteilen sich die 75 Fälle laut Landratsamt wie folgt: 8. Februar: zwölf; 9. Februar: neun; 10. Februar: 23; 11. Februar: zwölf; 12. Februar: neun; 13. Februar: acht; 14. Februar: zwei. Die meisten Fälle gibt es dabei in Kitzingen (30), Wiesentheid (elf), Schwarzach am Main (sechs), Mainbernheim (fünf) und Iphofen (vier). Alle weiteren Fälle sind den Angaben der Kreisbehörde zufolge ziemlich gleichmäßig über den Landkreis verteilt. 16 der 75 Fälle sind auf das Seniorenheim St. Elisabeth der Caritas sowie die Klinik Kitzinger Land zurückzuführen.

Das Gesundheitsamt meldet diese Zahlen ans Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), das diese ans Robert-Koch-Institut (RKI) überträgt. Durch dieses bayernweite Vorgehen kann es jedoch immer zu Zeitverzögerungen und leichten Abweichungen kommen, so das Landratsamt. Deshalb errechnet das Landratsamt auch keine eigene Inzidenz, ausschlaggebend sei die Inzidenz, die das RKI meldet. Diese lag am 15. Februar bei 79,0. Das LGL meldete am Montag einen Inzidenzwert von 83,4.