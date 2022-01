Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann neben der Kinderbetreuung auch die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen plötzlich Thema werden. Mittlerweile hat jeder Dritte einen Pflegefall im persönlichen Umfeld, heißt es in einer Pressemitteilung des Kitzinger Landratsamtes. Welche Schritte sind dann zu gehen und wo bekomme ich Unterstützung? Und wie kann man die Betreuung einer pflegebedürftigen Person mit der eigenen Erwerbsarbeit vereinbaren?

Eine Möglichkeit, als Unternehmen tätig zu werden und Unterstützung für die Mitarbeitenden anzubieten, ist ein geschulter betrieblicher Pflegelotse. Diese geben betroffenen Mitarbeitenden Orientierung beim Auftreten eines Pflegefalles. Die Lotsen zeigen Wege auf und verweisen die Beschäftigten an Beratungsstellen und Ansprechpartner, damit schnell Lösungen für den individuellen Fall gefunden werden können.

Der Pflegelotse als kollegiales Beratungsangebot

Die Initiative "Familienorientierte Personalpolitik" hat ein kostenfreies Schulungsprogramm zum betrieblichen Pflegelotsen aufgelegt. Nach dem Start vor zwei Jahren bietet die Initiative nun wieder die Schulung zum Pflegelotsen digital und diesmal in Kooperation mit dem Landkreis Kitzingen an, so dass auch Unternehmen aus dem Landkreis Kitzingen mitmachen können.

Im Landkreis Kitzingen sind der Pflegestützpunkt sowie das Regionalmanagement Kitzinger Land über eine Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie beteiligt.

Die Schulung findet digital statt, an drei Nachmittagen im Februar (10., 16. und 23. Februar). Unternehmen bzw. Arbeitgeber aus der Region Main-Rhön und dem Landkreis Kitzingen können einen oder mehrere Mitarbeiter kostenfrei in das Seminar entsenden, das jeweils von 13.30 Uhr bis circa 16.45 Uhr über Skype for Business stattfindet. Anmeldungen per E-Mail an schweinfurt.ifp@arbeitsagentur.de. Anmeldeschluss ist der 2. Februar.

Den Flyer mit allen Details zur Schulung und zur Anmeldung finden Sie unter www.familienorientierte-personalpolitik.de/aktuelles