Am Freitagmorgen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Kitzingen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 9,9 . In ganz Deutschland gibt es keine Region, die diese Zahl unterbieten kann. Damit setzt der Landkreis den Trend der sinkenden Infektionszahlen fort. In Unterfranken war Kitzingen bereits über die gesamte Woche, die Region mit der niedrigsten Inzidenz.

Am vergangenen Sonntag lag der Inzidenzwert in Kitzingen bei 30,7. Der Einzelhandel darf, zur Freude der Geschäftsleute, deswegen seit Montag wieder öffnen. "Die Inzidenz im Landkreis Kitzingen liegt laut RKI am Sonntag, 7. März, deutlich unter 35 bei überaus erfreulichen 30,7", hieß es auf der Internetseite des Landratsamts. Die Landrätin Tamara Bischof freute sich die Wiedereröffnung der Läden verkünden zu können.

Noch zu Beginn des Monats lag die Inzidenz bei 74,6 (Main-Post-Ausgabe 1. März). Damit ging die Abwärtsentwicklung schnell voran. In den kommenden Tage wird sich zeigen, ob der Wert stabil bleibt.