Wegen der Osterfeiertage verschieben sich die Termine der Müllabfuhr. In der Woche vor Karfreitag werden die Abfalltonnen bereits einen Werktag früher abgeholt als gewohnt, teilt das Landratsamt in einem Presseschreiben mit. So wird beispielsweise die Montagstour bereits am Samstag, 9. April, gefahren.

„Ein Blick auf den Abfuhrkalender kann da so manchen Ärger ersparen. Dort ist genau zu sehen, wann in den jeweiligen Gemeinden vor und nach den Feiertagen die Abfallbehälter geleert und die Gelben Säcke abgeholt werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Wer ein Smartphone oder ein Tablet benutzt, könne sich auch die kostenlose abfallwelt-App ansehen. Die informiere ebenfalls über alle Abfuhr- und Sammeltermine und biete darüber hinaus noch viele nützliche Serviceangebote zur Abfallwirtschaft im Kreis Kitzingen.

Am Karsamstag, 16. April, bleiben der Wertstoffhof im Kitzinger Technologiepark conneKT, das Kompostwerk im Klosterforst zwischen Großlangheim und Hörblach sowie die Bauschuttdeponien in Iphofen und Effeldorf geschlossen, heißt es weiter. Ansonsten haben diese Entsorgungsanlagen vor und nach den Osterfeiertagen zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Fragen beantworten die Abfallberater am Landratsamt unter Tel. (09321)928-1234 oder per E-Mail an abfall@kitzingen.de