Landkreis in Zahlen: Im Kitzinger Land wächst alles - außer Hopfen

Zahlen, Daten, Fakten: Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen hat im ersten Halbjahr 2020 für den Landkreis Kitzingen eine Broschüre erstellt, in der alle verfügbaren Zahlen rund um Land- und Forstwirtschaft sowie Gartenbau und Weinbau im Landkreis Kitzingen zusammengetragen wurden. Die Erhebung findet regelmäßig alle fünf bis sechs Jahre statt. Dazu Fragen an Behördenleiter Gerd Düll.

Gerd Düll: In der Broschüre sind 800 bis 1000 Zahlen angegeben. Zur Erstellung wurden zwischen 50 000 und 100 000 Zahlen verarbeitet.

Düll: Erarbeitet wurde die Informationen von einer Arbeitsgruppe von fünf Personen im Amt. Das Zusammentragen der Daten hat sich über etwa sechs Monate erstreckt. Wobei in der Erarbeitung immer längere Pausen eingetreten sind, da insbesondere die historischen Daten und die zu den Selbstversorgungsgraden erst aufwendig recherchiert werden mussten. Bei den Daten zum Weinbau wurden wir von der LWG in Veitshöchheim unterstützt.

Düll: Am interessantesten finde ich den Vergleich der aktuellen Zahlen mit denen aus dem Anfang der 50 Jahre. Die Vorstellung das um die 30 000 Menschen vor 70 Jahren im Landkreis Kitzingen in der Landwirtschaft gearbeitet haben ist für mich sehr beeindruckend. Jetzt sind es noch 1400 Menschen. An diesen Zahlen wird der große Wandel in der Landwirtschaft und damit auch in der Gesellschaft schon sehr greifbar.

Düll: Die Landwirtschaft, Garten- und Weinbau im Landkreis ist extrem vielfältig. Dies drückt der Satz: „Im Landkreis Kitzingen wächst alles außer Hopfen“ optimal aus. Die Erzeugung von tierischen Nahrungsmittel ist in einem Gleichgewicht zum Verbrauch der Bevölkerung. In den vergangenen 70 Jahren fand ein starker Wandel in der Landwirtschaft und Gesellschaft statt. Der starke Anstieg der Temperaturen ist für die Forstwirtschaft und alle anderen Landnutzungen in der Zukunft die größte Herausforderung.

Düll: Es sind zwischen 1200 und 1300 Betriebe.

Düll: Fast alle Produkte der deutschen Landwirtschaft werden auch im Landkreis erzeugt. Diese Vielfalt reicht von den pflanzlichen Nahrungsmitteln, wie Getreide, über die tierischen Produkte, wie Milch und Fleisch, zu vielen Sonderkulturen wie Blumen, Wein, Obst und Gemüse.

Düll: Die Anzahl der Tiere pro Fläche ist im Landkreis nur halb so hoch wie im bayerischen Durchschnitt. Insgesamt stellten in den vergangenen zehn Jahren rund 33 Prozent der Betriebe die Tierhaltung ein. Bei der Milchviehhaltung waren es in den vergangenen sechs Jahren sogar über 40 Prozent. Darüber hinaus können wir feststellen, dass in den Betrieben erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung des Tierwohls erzielt werden. Im Landkreis ist die Erzeugung von tierischen Lebensmitteln und der Verbrauch nahezu im Gleichgewicht.

Düll: Den Landkreis Kitzingen können wir auch als Gartenbau-Landkreis bezeichnen. Hier übersteigt die Produktion den Verbrauch teilweise erheblich. Ein typisches Beispiel ist der Spargel. Im Landkreis wird die siebenfache Menge im Vergleich zum Verbrauch erzeugt. Beim Obstbau möchte ich die Zwetschge hervorheben. Fast 40 Prozent der Zwetschgenbäume von Unterfranken wachsen hier. Auch bei anderen Produkten gibt es eine Sonderstellung. Der größte Erzeuger von Schnittblumen in Bayern hat seinen Betrieb im Landkreis. Ich könnte hier noch viele Beispiele wie Kresse, Jungpflanzen, Zierpflanzen anführen.

Düll: Mit einem Flächenanteil von etwa 20 Prozent ist der Landkreis der fünfärmste an Wald in Bayern. Dabei stellt die Eiche mit rund 50 Prozent der Bäume den absoluten Schwerpunkt da. Es gibt keine Landkreise in Bayern, in dem die Eiche einen größeren Anteil an den Baumarten hat. Dennoch stellen die weiterhin steigenden Temperaturen eine große Herausforderung für den Waldumbau dar. Dieser muss erfolgreich weitergeführt werden und es ist aus meiner Sicht noch nicht klar, wie der Wald in Zukunft aussehen wird.

Düll: In den 50er Jahre war die Weinbaufläche im Landkreis auf rund 800 Hektar wegen den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges zurückgegangen. Seitdem hat diese sich auf 2400 Hektar verdreifacht und nimmt damit etwa sechs Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ein. Diese sind prägend für die Kulturlandschaft und für das Selbstverständnis der Bevölkerung im Landkreis Kitzingen. Nicht umsonst trägt er den Namen Weinlandkreis Kitzingen.

Düll: Der Klimawandel zeigt sich vor allem durch die erhebliche Temperaturerhöhung im Winter. Der Februar 2020 zum Beispiel war über fünf Grad wärmer als das langjährige Mittel. Über das ganze Jahr betrachtet ist die Jahresdurchschnittstemperatur schon um zwei Grad gestiegen. Die Niederschlagsmengen sind mit rund 600 Litern pro Quadratmeter in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt stabil. Allerdings haben wir in den Jahren 2018, 2019 und bisher in 2020 mit 400 bis 500 Litern pro Quadratmetern ein erhebliches Defizit.

Düll: Es ist klar, dass wir in allen Bereichen auf den Klimawandel reagieren müssen. Dies geht von den Anbauverfahren über die Sorten und Artenwahl bis zur Bewässerung.