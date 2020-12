Nur 20 Minuten und schon weiß man, ob man den Opa bedenkenlos an Weihnachten besuchen darf: Ein Corona-Schnelltest macht es möglich. Und dieser ist ab Mittwoch, 16. Dezember, an zwei Stellen des Landkreises sogar kostenlos möglich. Wie das Landratsamt mitteilt, habe man weitere Testmöglichkeiten für Bürger organisiert. Bereits versorgt sind die 19 Senioren- und Behinderteneinrichtungen im Landkreis Kitzingen, in denen 1100 Menschen leben.

„Da unsere Klinik sowie das BRK ab heute, 15. Dezember, für Impfungen bereitstehen, der Impfstoff jedoch noch nicht verfügbar ist, sind vorübergehend Kapazitäten frei“, wird Landrätin Tamara Bischof in der Pressemitteilung zitiert. Sie betont: „Mir ist es wichtig, unsere Bürger jetzt nicht alleine zu lassen und ihnen zum Beispiel den Besuch im Pflegeheim nach negativem Schnelltest zu ermöglichen.“

Schnelltests im Fünf-Minuten-Takt

Das Ergebnis der Schnelltests liege nach etwa 20 Minuten vor, in dieser Zeit muss vor Ort gewartet werden. Konkret sieht das Angebot laut Pressetext wie folgt aus: In der Klinik Kitzinger Land/Impfzentrum 1 sind vom 16. bis 23. Dezember von 8 bis 12 Uhr Antigen-Schnelltests im Fünf-Minuten-Takt möglich. Im Corona-Testzentrum Albertshofen sind vom 16. bis 23. Dezember von 18 bis 21 Uhr Antigen-Schnelltests im Vier-Minuten-Takt möglich.

Ein Termin ist über das bekannte Portal www.corona-test-kitzingen.de unter dem Reiter „Antigen-Schnelltests“ für Jedermann buchbar. Aus Organisationsgründen soll die Anmeldung nicht per Telefon erfolgen.

Zusätzliche Tests am Abend

Auch die allgemeine Arbeit der Teststrecke werde ausgeweitet, da die Nachfrage aktuell sehr hoch sei. Die Teststrecke habe zusätzlich am Wochenende 19. und 20. Dezember von 8 bis 18 Uhr plus für die oben beschriebenen Schnelltests am Abend geöffnet, schreibt Pressesprecherin Corinna Petzold.

Die Teststrecke habe auch an den Samstagen, 26. Dezember, sowie am 2. Januar geöffnet, um die Feiertage auszugleichen. Auch am 24. und 31. Dezember sei die Teststrecke besetzt, allerdings seien diese Termine vor allem symptomatischen Personen sowie engen Kontaktpersonen vorbehalten.