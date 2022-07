Die Willanzheimer Grundschüler hatten einen Besuch der besonderen Art. Im Zuge des Projektes "Landfrauen machen Schule" besuchte Frau Stadelmann – Milchbäuerin aus Mittelfranken – alle Klassen unserer Grundschule und erweiterte das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler zum Thema "Milch".

Nach verschiedenen Inhalten von der Kuh bis hin zu allen Milchprodukten durften die Kinder diese Milcherzeugnisse auch weiterverarbeiten. Professionell wurden die Kinder angeleitet, einen leckeren Erdbeerquark, Mozzarella-Tomaten-Spieße und selbstgemachte Butter herzustellen, die natürlich anschließend verzehrt werden durften. Vielen Dank für den Besuch und die tolle Vorbereitung an diesen Tagen!

Einige Tage im Anschluss an den Besuch der Landwirtin besuchten die Klassen 1 und 4 den Bauernhof der Familie Drobek in Willanzheim und die Klassen 2 und 3 den Bauernhof der Familie Schnaz in Iffigheim. Auf den Höfen angekommen, durften die Kinder alles genau unter die Lupe nehmen. Kühe streicheln, Kälber füttern, Melkkammer besichtigen, und vieles mehr standen auf dem Programm.

Besonders spannend fanden die Kinder sämtliche Maschinen und auch der Melkroboter brachte uns zum Staunen. Gestärkt wurden wir mit selbst gebackenem Kuchen und Schnittlauchbroten. Vielen herzlichen Dank an die Familie Drobek und Familie Schnaz, die sich die Zeit nahmen, alle Fragen der Kinder zu beantworten und Bauernhof erlebbar zu machen. Diese Tage bleiben unvergessen!

Von: Isabell Valentin (Lehrerin, Grundschule Willanzheim)