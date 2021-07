Landkreis Kitzingen vor 1 Stunde

Land unter im halben Landkreis Kitzingen: Wiesentheid sucht Helfer

In mehreren Orten im Landkreis Kitzingen gibt es massive Überschwemmungen. In Wiesentheid an der Steigerwaldhalle werden Sandsäcke ausgegeben. Weitere Gemeinden melden Hochwasser.