Prichsenstadt vor 49 Minuten

Lagerfeuer verursacht rund 1000 Euro Schaden

In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Weinberg Mariengarten in Prichsenstadt. Eine unbekannte Person stahl zunächst Holz aus einem nahegelegenen Lager und entfachte hiermit ein Lagerfeuer, heißt es im Polizeibericht. Dabei entstand ein Flurschaden in Höhe von schätzungsweise 1000 Euro.