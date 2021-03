Buchbrunn vor 27 Minuten

Lätarestrauß zum Mitnehmen

Unter dem Thema „Freut euch!“ feierten die Kirchengemeinden Buchbrunn und Repperndorf Familiengottesdienste am Sonntag „Lätare“, dem Sonntag, der mitten in der Passionszeit schon zur Osterfreude einlädt. Im Gottesdienst erklärte Pfarrerin Bromberger die Symbolik des Lätarestraußes und jede Familie konnte selbst für sich einen solchen Strauß herstellen und mit nach Hause nehmen. Die musikalische Ausgestaltung hatte in Repperndorf der Posaunenchor und in Buchbrunn die Band Ritornello übernommen.