Dettelbach aktualisiert vor 1 Stunde

Ladung von Anhänger verloren und weitergefahren

Am Montag in den Morgenstunden verlor ein Autofahrer zwischen Dettelbach und Mainstockheim von seinem Anhänger eine Plastikplatte, die auf die Gegenfahrbahn fiel. Eine 43-Jährige fuhr über die verlorene Ladung und beschädigte die Front ihres Wagens. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die erforderlichen Maßnahmen zu kümmern. Am Pkw der 43-Jährigen entstand laut Polizeibericht ein Schaden von circa 2500 Euro. Wer hat etwas beobachtet?