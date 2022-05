Die Gemeinde Abtswind baut eine Ladestation für Elektroautos mit insgesamt vier Ladepunkten. In der Sitzung des Gemeinderates erläuterte Bürgermeister Jürgen Schulz das Vorhaben, das in unmittelbarer Nähe der Trafo-Station in der Weinstraße vorgesehen ist. Im dortigen Siedlunsgebiet an der Straße zum Frankenblick, befindet sich ein Parkplatz für Wanderer, der sich dafür anbietet, so der Bürgermeister.

Mit Unterstützung des Stromversorger N-ergie werden zwei normale 11-KW-Säulen sowie zwei große 50 KW-Ladesäulen geschaffen. Die Gemeinde erhält einen Zuschuss in Höhe von 36.000 Euro für den Bau. Dazu steuert sie 17.000 Euro selbst bei. Bürgermeister Schulz begrüßt das. "Man muss weiter denken. Für uns ist es praktisch, weil daneben gleich eine Trafostation ist. Sonst bekommt man die Leistung nicht", sagte er.

Geld für die Jugendarbeit in Abtswind

Außerdem wurde in der Ratssitzung die Auszahlung der Jugendförderung für das Jahr 2022 beschlossen. Die Kommune stellt jährlich einen Betrag von 5000 Euro zur Verfügung, mit der sie die Jugendarbeit von Vereinen und Gruppen im Ort je nach Anzahl der Gruppen und der Personen unterstützt. Im einzelnen erhalten der TSV insgesamt 902 Euro, die Evangelische Kirchengemeinde 1503 Euro, die Wasserwacht 332 Euro sowie die Jugendfeuerwehr 262 Euro.

Außerdem informierte Bürgermeister Schulz, dass die Abtswinder am Wochenende 30. und 31. Juli, ihre Ernennung zum Genussort feiern möchten. Hintergrund ist, dass der Markt Abtswind bereits 2019 diesen Titel als einer von 100 Orten verliehen bekam. Am letzten Juli-Wochenende fand sonst immer das Brunnenfest auf dem Marktplatz statt. Anstelle dessen soll diesmal an den beiden Tagen die Hauptstraße zum Teil gesperrt werden, weil dort an verschiedene Ständen die Erzeuger und Betriebe aus Abtswind ihre Köstlichkeiten anbieten. Das Programm will Bürgermeister Schulz in den nächsten Tagen mit den Vertretern der Betriebe besprechen.

In der Sitzung wurden zudem die Miet- und Getränkepreise für das gemeindeeigene Haus des Gastes erhöht. Bürgermeister Schulz und das Gremium begründete das mit den gestiegenen Kosten, etwa bei Energie.