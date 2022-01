Einen Ladendiebstahl mit anschließendem Tankbetrug meldete am Sonntagmorgen ein Angestellter der Shell-Tankstelle auf dem Autohof Strohofer der A 3. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried in ihrem Bericht schreibt, hatte ein bislang unbekannter Täter dort eine Packung Chips und eine Getränkeflasche entwendet. Außerdem tankte er für circa 10 Liter Benzin und fuhr ohne zu zahlen davon.

Die Fahndung nach dem grauen Kleinwagen verlief zunächst erfolgreich, heißt es im Polizeibericht weiter. Das Auto wurde am Biebelrieder Kreuz in Richtung Frankfurt fahrend festgestellt. Ein Anhalteversuch des Kleinwagens führte dazu, das dieser auf der Nebenfahrbahn der A 3 wendete und als Geisterfahrer zurück zur Anschlussstelle Rottendorf fuhr und dort die Autobahn verließ. Bei diesem Fahrmanöver wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Eine großräumig eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden die benutzten Kennzeichen aus dem Raum Frankfurt in der Nacht zuvor gestohlen. Außerdem beging er laut Polizeibericht auf der A 81 einen weiteren Tankbetrug im Bereich Tauberbischofsheim.

Hinweise an die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried unter Tel.: (09302) 9100.