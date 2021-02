Kitzingen vor 13 Minuten

Ladendiebin wird aggresiv

Am Dienstagabend entwendete eine 33-jährige Frau in der Ritterstraße in Kitzingen in einem Einkaufsmarkt Ware im Wert von acht Euro. Dabei wurde sie von einem Ladendetektiv beobachtet und beim Verlassen des Geschäftes angehalten.