Kitzingen: Ladendiebin gelingt die Flucht

Eine bislang namentlich unbekannte Frau entwendete am Mittwoch um 11.10 Uhr in einem Modegeschäft in der Marktbreiter Straße in Kitzingen Ware im Wert von 38 Euro. Dabei wurde die Frau vom Ladenpersonal beobachtet und beim Verlassen des Geschäftes angehalten.

Die Diebin warf daraufhin die Ware auf den Boden und flüchtete zu Fuß in Richtung Parkplatz. Sie kann wie folgt beschrieben werden: circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, kurze schwarze fettige Haare mit kupferfarbenen Spitzen, normale Figur mit fülliger Hüfte, bekleidet mit schwarzer Jeans, hellblau-türkisem Fleece Pullover, weiß-schwarzen Turnschuhen und einem braunen Lederrucksack.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingenunter Tel.: (09321) 1410.