Zwölfjährige Ladendiebin in Kitzingen erwischt

Ein Ladendiebstahl ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Ritterstraße in Kitzingen in einem Drogeriemarkt, teilt die Polizei mit. Ein zwölfjähriges Mädchen entwendete Ware im Wert von 30 Euro. Das Kind wurde hierbei vom Ladenpersonal beobachtet und anschließend den Ordnungshütern übergeben. Nach der Feststellung ihrer Personalien wurde die Ladendiebin in die Obhut ihrer Mutter entlassen.