Volkach vor 4 Stunden

Ladendiebin ertappt

Eine 68-Jährige stahl am Donnerstagabend in einem Einkaufsmarkt am alten Bahnhof in Volkach Ware im Wert von drei Euro. Sie wurde laut Polizeibericht vom Ladenpersonal dabei beobachtet und anschließend den Ordnungshütern übergeben. Nachdem die Beamten ihre Personalien aufgenommen hatten, wurde die Ladendiebin wieder entlassen.