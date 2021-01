Kitzingen vor 33 Minuten

Ladendiebe in Kitzingen gestellt

Ein 41-jähriger Kitzinger hielt sich am Dienstagnachmittag zusammen mit seiner 38-jährigen Lebensgefährtin in der Marktbreiter Straße in einem Verbrauchermarkt auf. Dort steckte der Mann laut Polizeibericht vier Packungen einer Abdeckcreme in seine Jackentasche. An der Kasse zahlte er lediglich die Waren aus dem Einkaufswagen. Am Ausgang wurden die beiden schließlich von dem Detektiven angesprochen. Dabei versuchte die Frau, die vier Packungen im Wert von zwölf Euro wegzuwerfen. Gegen beide wird wegen Ladendiebstahl ermittelt.