Kitzingen vor 26 Minuten

Ladendieb flüchtet mit dem Fahrrad

Am Dienstag um 11.30 Uhr ereignete sich in der Ritterstraße in Kitzingen in einem Drogeriemarkt ein Ladendiebstahl. Ein Mann steckte Waren in noch unbekanntem Wert ein. Beim Verlassen des Marktes sollte der Mann vom Ladenpersonal eigentlich kontrolliert werden. Der Mann flüchtete jedoch zunächst zu Fuß und fuhr anschließend auf einem Fahrrad davon, wie es im Polizeibericht heißt.