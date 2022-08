Dettelbach vor 1 Stunde

Ladendieb dank couragierter Zeuginnen gefasst

„Am Sandäcker“ in Dettelbach hat am Donnerstagabend ein 31-jähriger Ladendieb gegen 18.30 Uhr beim Verlassen eines Bekleidungsgeschäfts den Alarm ausgelöst. Nachdem der Ladendieb die vier gestohlenen Kleidungsstücke zurückgegeben hatte, wollte dieser den Laden sofort wieder verlassen, berichtet die Polizei. Da er auf Zuruf nicht stehenblieb, wurde er von einer aufmerksamen Kundin festgehalten. Daraufhin begann der 31-Jährige mit der Kundin ein Gerangel, zog sie an den Haaren und verletzte sich zudem leicht an den Beinen und am Ellbogen. Eine Angestellte verschloss das Geschäft, um den Ladendieb an der Flucht zu hindern. Nach dem beherzten Eingreifen der beiden Zeuginnen konnte der Ladendieb einer Streife der Kitzinger Polizei übergeben werden.