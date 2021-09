Kitzingen vor 1 Stunde

Labormobil kommt nach Kitzingen

Das Brunnenwasser ist zahlreichen Belastungen ausgesetzt. Neben Nitraten und Pestiziden, die das Grundwasser unserer landwirtschaftlich intensiv genutzten Region verschmutzen, stellen auch Krankheitserreger, die durch verschiedene Einflüsse ins Wasser gelangen können, eine weitere Gefahr dar. Damit Brunnenbesitzer die Möglichkeit haben, ihr Wasser überprüfen zu lassen hält das Labormobil vom VSR-Gewässerschutz am Montag, 20. September, auf dem Bleichwasen in Kitzingen. Wasserproben können von 15 bis 17 Uhr abgeben werden. Die Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird dann vor Ort durchgeführt, sodass der Bürger schon gegen Ende der Aktion sein Ergebnis wieder abholen kann, heißt es in einer Mitteilung von VSR-Gewässerschutz. Die Kostenbeteiligung der Brunnennutzer für diese Untersuchung beträgt zwölf Euro.