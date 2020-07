Mainstockheim vor 1 Stunde

Kurzes Glück: Wenn die Königin blüht

24 Blüten zählte Werner Siebert an seinen drei Kakteen in seinem Garten in Mainstockheim. Wer die Blütepracht sehen möchte, muss schnell sein, denn die Königin der Nacht blüht nicht lange. Oft sind die Blüten, die sich nachts öffnen, am nächsten Morgen schon verblüht. Werner Siebert hat allerdings öfter die Gelegenheit, sich auf die Lauer zu legen: Die 40 Jahre alten Pflanzen blühen inzwischen mehrfach im Jahr, wie er mitteilt.