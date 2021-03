Ein noch unbekannter Täter entwendete am Freitag in der Zeit von 20.20 bis 20.30 Uhr in Kitzingen ein nicht versperrtes Mountainbike der Marke „Serous“ im Wert von etwa 350 Euro. Der Besitzer hatte sein Rad laut Polizeibericht an einer Hecke im Bereich des „Skaterplatzes“ am Bleichwasen abgestellt und nicht versperrt. Dann hatte er sich mit einem Kumpel auf dem Platz aufgehalten und das Rad kurz aus den Augen gelassen. Das nutzte der Dieb aus. Es handelt sich um ein schwarzes Rad mit neongelber Aufschrift.