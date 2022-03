Kitzingen vor 10 Minuten

Kurt Braun gestorben: Ein Kitzinger Fastnachter durch und durch

Trauer um Kurt Braun: Der "Vater der Fastnacht in Franken" starb im Alter von 90 Jahren. Seine Heimat war die Kitzinger Karnevalsgesellschaft, deren Senatspräsident er 22 Jahre war. Der Vollblut-Fastnachter knüpfte als Vizepräsident des Fastnachtsverbandes Franken (FVF) Kontakt zum Bayerischen Rundfunk und wurde schließlich Präsident der "Veranstaltungsgesellschaft Fastnacht in Franken", die im Herbst 1986 gegründet wurde. Für vier Fernsehsitzungen, von 1987 bis 1990, hatte Braun die Verantwortung, bis er das Amt an seinen Nachfolger abgab.