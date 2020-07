Kurswechsel: Kirchen wollen keine neuen Kitas tragen

Es war keine frohe Botschaft, die Ernst Nickel im Herbst 2019 vom Erzbischöflichen Ordinariat Bamberg empfing. Der „Bischof persönlich“ habe in einem Schreiben mitgeteilt, dass sich das Bistum bis auf Weiteres nicht mehr am Bau von Kindertagesstätten beteiligen werde und künftig auch nicht mehr als Träger von Kitas zur Verfügung stehe. Nickel fiel aus allen Wolken. Denn der Bürgermeister der Großgemeinde Geiselwind plant einen weiteren Kindergarten. Was tun ohne den bewährten Träger, mit dem sich über Jahrzehnte eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt hat? „Wir sehen Probleme, wenn diese Entwicklung sich bestätigt“, sagt Iphofens Altbürgermeister Josef Mend.

Der Bürgermeister sieht seine Pläne durchkreuzt

Wie Geiselwind ergeht es derzeit mehreren Kommunen, die sich in der guten und angenehmen Partnerschaft eingerichtet haben. Fast 30 Prozent der Kitas in Bayern sind in Trägerschaft der katholischen Kirche. Das Erzbistum Bamberg ist nach eigenen Angaben Träger von mehr als 300 Kitas, in Geiselwind schon seit dem Jahr 1971, wie Nickel sagt. Für den neuen Kindergarten aber, der so groß wird wie der bestehende, muss sich Nickel nach einem neuen Träger umsehen. Anfragen laufen, er sei guter Dinge, sagt er. Dennoch hat ihm die Ankündigung des Erzbistums einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Eigentlich wollte ich dieses Jahr das Feuerwehrhaus machen und im nächsten Jahr den Kindergarten.“ Nun muss er umgehend handeln, um Platz für weitere 75 Kinder in drei Regel- und zwei Krippengruppen zu schaffen.

Im Erzbistum Bamberg heißt es auf Anfrage, von einem Bau- und Erweiterungsstopp könne keine Rede sein. Man werde selbstverständlich weiterhin Bau- und Investitionskosten von Kitas übernehmen – allerdings nur dann, wenn bestehende Einrichtungen saniert oder ersetzt werden. Das gilt offenbar auch in der Frage der Trägerschaften, die das Bistum für neu geschaffene Einrichtungen ablehnt. Für Ernst Nickel in Geiselwind heißt das: Pech gehabt. Die Gemeinde nämlich braucht einen neuen, zweiten Kindergarten. Was den Bürgermeister nachdenklich stimmt, ist: Mit der örtlichen Kirchengemeinde gibt es in dieser Frage bestes Einvernehmen. Doch die sei an die Vorgaben von oben gebunden.

Was steckt hinter dem Beschluss des Erzbistums, sich nicht mehr am Bau neuer Kitas zu beteiligen? In erster Linie die Sorge ums Geld. Die katholische Kirche hierzulande sieht sich zum Sparen gezwungen, seitdem ihr seit Jahren die Gläubigen weglaufen und damit auch die Kirchensteuereinnahmen deutlich weniger werden. Das Bistum Würzburg etwa hat im August 2019 ein dreijähriges Baumoratorium verhängt . „In dieser Zeit werden nur noch Notmaßnahmen an Bauten der Diözese Würzburg und der rund 1550 katholischen Kirchen- und Pfründestiftungen genehmigt“, heißt es in einer Pressemitteilung von damals, die das Bistum auf aktuelle Nachfrage zitiert. Auf rund sechs Millionen Euro schätzt die Diözese das Sparpotenzial. Für bereits begonnene oder genehmigte Projekte gelte das Moratorium nicht.

Braucht auch Willanzheim bald eine weitere Kita?

Auch in Willanzheim könnte in absehbarer Zeit ein neuer Kindergarten nötig werden. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert verweist auf einen „Babyboom“ in ihrem 1600-Einwohner-Ort und damit einhergehend einen hohen Bedarf an Krippenplätzen. Noch reicht der Platz, aber was, wenn es ihr geht wie Ernst Nickel in Geiselwind? Wenn plötzlich mehr Kinder in die Kita drängen als geplant, weil Eltern die Möglichkeit nutzen, ihre Vorschulkinder für ein Jahr länger in der Kita zu lassen? Eine Erweiterung der bestehenden Kita in der Ortsmitte ist wegen der räumlichen Enge nicht möglich, also käme nur ein Neubau in Frage wie im kleineren Ortsteil Hüttenheim. Dort entsteht derzeit das neue Kinderhaus Sternenhimmel, dessen Trägerin die evangelische Kirche ist. In Willanzheim ist es die katholische Kirche.

Zieht sich die Kirche als Trägerin einer Kita zurück, muss im Zweifel die Gemeinde einspringen. Schon heute geben Kommunen Zuschüsse zu Personalkosten und gleichen damit Kosten aus, die nicht durch Elternbeiträge gedeckt sind. Finanzielle Verluste entstünden der Kirche bei einer Trägerschaft kaum, wie Reifenscheid-Eckert sagt. Allerdings erfordere so ein Kindergarten „erheblichen Verwaltungsaufwand“. Und ihr Bürgermeister-Kollege Nickel fügt hinzu: "Fachpersonal für eine Kita zu finden ist heute deutlich schwieriger als noch vor ein paar Jahren." Auch dies könne ein Grund für die katholische Kirche sein, sich künftig auf keine neuen Partnerschaften mit den Kommunen einzulassen.

Warum der Rückzug der Kirche ein Verlust wäre

Heiko Bäuerlein hielte das für einen Verlust. Denn: „Die katholische Kirche hat eine sehr kompetente Fachberatung und sehr gute Strukturen.“ Der neue Volkacher Bürgermeister war selbst Elternbeirat einer Kita und in der Kirchenverwaltung aktiv, er kennt also beiden Seiten und weiß: „Die kirchlichen Träger leisten in den Kitas sehr gute Arbeit. Das würde fehlen.“ In Volkach selbst stehen die Kindergärten unter städtischer Obhut, in den Ortsteilen werden sie von der Kirche oder von Vereinen getragen. Mit dem Bistum in Würzburg, das Träger von etwa 500 Kitas und damit etwa 60 Prozent aller Kindergärten in Unterfranken mit 28 000 Kindern ist, hat Bäuerlein also in dieser Sache nichts zu tun.

In Geiselwind kämpft Ernst Nickel darum, dass das Erzbistum wenigstens die Trägerschaft einer Notgruppe übernimmt. Bis der neue Kindergarten in ein, zwei Jahren fertig ist, soll sie in der Schule oder im Pfarrheim eingerichtet werden. 17 Kinder stehen bereits auf der Warteliste, mit acht weiteren wäre die Gruppe voll. Nickel ist optimistisch, dass es mit der Trägerschaft klappt. „Wir brauchen zwei bis drei Leute und übernehmen 100 Prozent der Kosten“, sagt er.