Die Pflegefachhelfer und -helferinnen des Kursjahrgangs 2021/22 haben ihre einjährige Ausbildung an der Pflegeschule der Klinik Kitzinger Land erfolgreich beendet. 13 Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen wurden vom Vorstand Thilo Penzhorn, die Kursleiterin Martina Ritz und den geladenen Gästen bei einer offiziellen Abschlussfeier in der Pflegeschule verabschiedet. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Klinik Kitzinger Land entnommen.

„Mit der erfolgreichen Ausbildung haben Sie einen wichtigen Grundstein in Ihrer beruflichen Laufbahn geschafft. Dieses Berufsfeld wird Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz für die Zukunft geben, und dazu gratuliere ich Ihnen“, beglückwünschte Thilo Penzhorn die Absolventen und Absolventinnen bei der Verabschiedung.

Einige Freundschaften wurden in dem diesjährigen Kurs ebenfalls schnell geknüpft, da der Zusammenhalt der Gruppe nach Martina Ritz sehr gut war. Die Altersstruktur sowie die Herkunft waren dabei bunt gemixt. Aus sieben verschiedenen Nationen trafen die zwischen 16- und 59-jährigen Teilnehmenden erstmals im September 2021 aufeinander. „Im Unterricht haben alle von dieser guten Zusammenarbeit profitiert, und deshalb war das Niveau sehr hoch“, freute sich Martina Ritz über die positive Dynamik des Kurses.

In der einjährigen Ausbildung durften die Auszubildenden bis zu vier verschiedene Praxiseinsatzorte besuchen. Fünf Kursteilnehmerinnen werden zukünftig die Berufsfachschule weiter besuchen und die Ausbildung als Pflegefachfrau in der Klinik Kitzinger Land angehen. Ebenfalls werden zwei Kursteilnehmerinnen in der Klinik Kitzinger Land eine Festanstellung als Pflegefachhelferin erhalten. Die übrigen Absolventen und Absolventinnen haben eine Arbeitsstelle bereits angenommen oder in Aussicht.

Die erfolgreichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen:

Andjela Altidokova, Miradije Bajrami, Violetta Domnich, Dzhevat Dzhevatov, Rosl Handa, Kristina Kreußer, Tamina Michelmann, Tim Neige, Irina Rehmer, Jana Steinberger, Greta Toomey, Bettina Unger, Anastasiia Vecherkina.