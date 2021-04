Kitzingen vor 39 Minuten

Kurs des AELF Kitzingen: Fachkraft für den Haushalt werden

Im September beginnt in Kitzingen die Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Teilzeitform. Unterrichtet wird über die Dauer von 20 Monaten immer dienstags ganztags und an einem zusätzlichen halben Tag pro Monat. Am Dienstag, 6. Juli, findet ein Infotag im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen statt.